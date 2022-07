Funcionário da Fundação Leão XIII - Divulgação

Funcionário da Fundação Leão XIII Divulgação

Publicado 25/07/2022 15:05

O presidente da Fundação Leão XIII, Glauco Wamburg, agora já pode responder oficialmente pela instituição, que atua junto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos na prestação de serviços à população fluminense em situação de vulnerabilidade.

A nomeação de Wamburg na entidade estadual é do dia 24 de junho, mas ele só se tornou presidente de direito nesta segunda-feira (25). O servidor de carreira do INSS recebeu a autorização formal para trabalhar em outro órgão hoje, com a publicação de sua cessão no Diário Oficial da União. A portaria tem data retroativa a um mês, para garantir a validade dos atos praticados.