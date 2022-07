Jussara Lopes doou desenho original de Henfil a cinema que leva o nome do cartunista - Divulgação

Publicado 26/07/2022 10:00

O Cinema Henfil de Maricá agora tem um original do cartunista morto em 1988. O presente é da jornalista Jussara Lopes, que foi presenteada com um desenho da Graúna pelo próprio autor, durante uma entrevista em 1979. A personagem ilustrou as tirinhas do jornal O Pasquim no final da década de 1970, sempre com mensagens de humor e resistência ao regime militar da época.