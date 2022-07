Ex-governador do Rio, Wilson Witzel - Divulgação

Publicado 26/07/2022 17:16

Afastado da política desde abril do ano passado, quando teve o mandato de governador cassado pelo tribunal misto de impeachment, Wilson Witzel está animado para tentar concorrer a uma nova estadia no Palácio Guanabara. E haja animação: vencedor em 2018 pelo pequeno PSC, o ex-juiz agora quer se sagrar como o candidato de um partido com ainda menos recursos. Ele está filiado ao PMB — que, atualmente, não tem representantes nem na Câmara dos Deputados e nem na Assembleia Legislativa.

Em postagem no Instagram, o aspira diz que estará na próxima convenção do partido, pedindo o voto dos delegados para sagrar-se como o nome na principal eleição majoritária para “retomar o que é certo”.

Além disso, o ex-governador aproveita a mensagem para reiterar: “Infelizmente, aquilo que estava certo foi substituído pelo que estava errado e aqueles que já fizeram muito de errado ao nosso estado querem voltar. Nós não podemos deixar”.

Veja abaixo o vídeo: