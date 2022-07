Carro atingido pela explosão ficou destruído - Vanessa Ataliba/Agência O DIA

Carro atingido pela explosão ficou destruídoVanessa Ataliba/Agência O DIA

Publicado 26/07/2022 11:45 | Atualizado 26/07/2022 13:59

Rio - Uma explosão em posto de GNV na manhã desta terça-feira (26) deixou duas pessoas feridas, além de um carro destruído na Rua 24 de Maio, em São Francisco Xavier, na Zona Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Vila Isabel foi acionado às 9h40.

Veja o momento da explosão:

Câmeras de segurança flagram momento em que carro explode em posto de combustível, na Rua 24 de Maio. Uma vítima permanece em estado grave. Mais detalhes em https://t.co/gpOYcv2o7M



Crédito: O DIA pic.twitter.com/IETNuAm4Kr — Jornal O Dia (@jornalodia) July 26, 2022

De acordo com a corporação, um homem, identificado como Mário Magalhães, de 67 anos, foi socorrido para o Hospital Salgado Filho, no Méier, em estado gravíssimo. Já a outra vítima, Andreia, mulher do idoso, foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com ferimentos mais leves.

fotogaleria

Um taxista, identificado como Estevão Aguiar, de 40 anos, abastecia seu carro no posto no momento do ocorrido. Ele revelou ao DIA que presenciou a explosão e teve seu carro danificado. "Eu estava abastecendo e o carro dele do outro lado. Ai o senhor estava abastecendo e foi abrir o porta-malas do carro. No momento que ele fez isso houve a explosão. Foi toda em cima dele. A princípio a gente correu por conta do susto, mas depois fomos ajudar", explicou.

O frentista Hugo Ruan, de 25 anos, também presenciou o ocorrido e revelou que o cilindro do carro do idoso estava enferrujado. "Nós temos treinamento para lidar com essas situações. A gente não sabe o real motivo do porquê esse cilindro estava enferrujado. O senhor ficou muito grave, perdeu alguns membros e a esposa dele foi arremessada. Ainda estou muito abalado", contou.

Henrique Schneider, diretor da empresa de inspeção veicular Transmetro, parceira do posto de combustível, revelou que dados apontaram para a falta de inspeção de GNV no veículo, o que pode ter causado a explosão. "A última inspeção realizada nesse veículo foi feita no dia 31 de agosto, mas o reteste do GNV estava vencido desde janeiro deste ano. Não sei se foi feito algum tipo inspeção nesse período. Um levantamento que a gente tem é que apenas 40% dos veículos do Rio estão com a vistoria em dia", argumentou.

A vice-presidente do Sinpospetro (Sindicato dos frentistas e trabalhadores de postos de combustível), Aparecida Evaristo, também esteve no local para acompanhar a situação e explicou que devido ao treinamento dos frentistas, a situação foi rapidamente controlada e os feridos puderam ser socorridos com eficiência.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o ocorrido.