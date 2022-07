Material apreendido pelos agentes após o confronto com os criminosos - Divulgação

Publicado 26/07/2022 20:33 | Atualizado 26/07/2022 20:39

Rio - Um suspeito, não identificado, morreu durante um tiroteio entre criminosos e policiais militares nesta terça-feira (26) no bairro Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na ação, os agentes apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e drogas.

De acordo com a PM, uma equipe do 21º BPM (São João de Meriti) realizava um patrulhamento de rotina e foi atacada por tiros. Os policiais revidaram e houve o confronto. Após o tiroteio, um homem foi encontrado ferido com uma pistola, um rádio e drogas. Ele foi socorrido no Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.

O material foi apreendido e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).