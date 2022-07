Ação resultou na apreensão de fuzil calibre 7,62 e cinco carregadores vazios - Divulgação

Publicado 26/07/2022 18:56 | Atualizado 26/07/2022 19:20

Rio - Policiais Militares do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) apreenderam, na tarde desta terça-feira, um fuzil calibre 7,62 e cinco carregadores vazios durante uma abordagem no desembarque do Terminal Rodoviário do Rio, na região central do Rio.



De acordo com os agentes, a apreensão ocorreu após uma abordagem de uma pessoa, não identificada, no terminal. A pessoa detida e as apreensões foram encaminhadas para a 5ª DP (centro).