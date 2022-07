França encerra regime de emergência sanitária por covid-19 - Reprodução

França encerra regime de emergência sanitária por covid-19Reprodução

Publicado 26/07/2022 17:51 | Atualizado 26/07/2022 18:33

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta terça-feira (26), mais 2.865 novos casos e 39 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, foram contabilizados 2.436.997 casos e 74.693 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 48%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 64%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,08%. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Cariocas com mais de 30 anos fazem fila em busca de segunda dose de reforço na Zona Sul

A procura pela segunda dose de reforço, ou quarta dose, da vacina contra covid-19 foi boa, nesta segunda-feira (25), primeiro dia útil após a abertura do calendário de imunização para todos com 30 anos ou mais. A campanha ampliando a faixa etária começou no último sábado.

No Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues, na Gávea, Zona Sul do Rio, a fila era pequena, no fim da manhã. O administrador Diego Lima, 36, pertence ao grupo de risco por ser hipertenso e foi até a unidade para completar sua imunização. Ele estava fora do Rio, por isso não conseguiu tomar a quarta dose na abertura da sua faixa etária.

Segundo Lima, independente do momento, a vacinação deve ser feita pois pode salvar vidas: "A Covid está aí, né? A gente está nessa falsa sensação de que a pandemia terminou, mas ainda tem casos graves. Mesmo que sejam poucos, temos que vacinar pensando nos grupos que está sob risco. A gente nunca sabe o dia de amanhã. É super importante ficar acompanhando o calendário e seguindo as orientações para proteger quem está a nossa volta", avaliou Lima.