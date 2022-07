Após a prisão, Flavio apontou o local onde Bianca (foto) foi morta e teve o corpo queimado e escondido - Rede Social

Publicado 26/07/2022 18:18

Rio - O Tribunal do Justiça do Rio (TJRJ) decidiu, nesta terça-feira (26), pela prisão preventiva de Flávio Henrique Alves Teixeira, de 22 anos, acusado de matar e ocultar o corpo de Bianca Rodrigues de Siqueira Lima, 11 anos. A menina despareceu na última sexta-feira em Paraíba do Sul , no interior do estado do Rio de Janeiro.

Em audiência de custódia realizada na Cadeia Pública José Frederico Marques, a defesa de Flávio requereu sua liberdade provisória. Entretanto, o juiz Alex Quaresma Ravache decidiu pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

De acordo com o magistrado, o caso aponta para "altíssima periculosidade" do acusado. "A liberdade do custodiado representa perigo à sociedade, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a liberdade do custodiado pode gerar mais temor às testemunhas e familiares da vítima, que, já abaladas por crime tão bárbaro, ainda deverão comparecer em juízo para depor de forma isenta e livre de intimidações", concluiu.

Flávio é pai das netas do padrasto de Bianca. Ele está sendo acusado do crime de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e estupro de vulnerável. Segundo o TJRJ, ele confessou na delegacia que, para se vingar do sogro, ofereceu uma carona para a vítima, abusou sexualmente dela e depois a estrangulou, jogando o corpo em uma pirambeira. A vítima foi encontrada carbonizada em uma ribanceira de difícil acesso indicada pelo suspeito.

A mãe de Bianca contou que a filha havia saído sozinha de sua casa para ir até a residência de sua vó, que mora a cerca de 200 metros de distância. Entretanto, ela não chegou no destino e não fez contato com nenhum dos familiares. Uma testemunha afirmou que viu a menina na garupa de uma motocicleta prata e reconheceu Flávio como o condutor do veículo.

O acusado e a moto foram encontrados por agentes da 108ª DP (Três Rios) em Chiador (MG), cidade a cerca de 40km de Paraíba do Sul. Márcia Braz, tia de Bianca, contou que Flávio havia sido proibido pela ex-sogra de ter contato com as filhas , dado o histórico agressivo dele e as tentativas de reatar o relacionamento com a ex-companheira. Após isso, ele teria feito ameaças.