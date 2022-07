Material apreendido foi recolhido e levado para Delegacia de Polícia sediada no complexo penitenciário - Divulgação

Material apreendido foi recolhido e levado para Delegacia de Polícia sediada no complexo penitenciárioDivulgação

Publicado 26/07/2022 17:34

Rio - Agentes da Polícia Penal apreenderam 22 celulares, seis roteadores e quatro modens dentro de unidades do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na última semana. Os equipamentos foram localizados durante fiscalizações realizadas dentro das penitenciárias que integram o conjunto, entre o último dia 21 e esta segunda-feira (25).

De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), foram apreendidos quatro telefones e dois roteadores na Penitenciária Muniz Sodré; seis celulares e quatro modens na penitenciária Lemos de Brito; sete celulares no Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho; dois celulares na Penitenciária Bandeira Stampa; e cinco celulares e quatro roteadores na Penitenciária Alfredo Tranjan.

Os aparelhos foram localizados após trabalho de inteligência da Polícia Penal. Os agentes receberam diversas denúncias indicando a existência de internos utilizando celulares dentro das unidades. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a maior parte deles escondidos em área comum. Alguns também haviam sido colocados no telhado da ala.

Apenas um dos aparelhos foi apreendido em posse de um interno. Os agentes receberam uma informação anônima de que o preso Marcos Paulo Nogueira da Conceição, no cubículo 14, da galeria 4 do pavilhão A da penitenciária Lemos de Brito estaria utilizando o aparelho de celular no momento da fiscalização. O preso e o celular foram levados para a Delegacia da área, onde foi feito o registro de ocorrência.

Ainda nesta terça-feira, foram apreendidos papelotes de maconha e uma mulher foi presa por tentar entrar com droga no Instituto Penal Santo Expedito, também em Gericinó. Segundo a Seap, ela levava cerca de 200 gramas de maconha, escondidos na parte interna da sua jaqueta foi presa. Após receber voz de prisão, ela foi conduzida à 35ª DP (Campo Grande).

A Seap informou que a Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária instaurou sindicâncias internas para apurar os fatos.