Famílias que tiveram suas casas atingidas por deslizamentos e enchentes na cidade de Petrópolis recebem benefícioDivulgação

Publicado 26/07/2022 19:03 | Atualizado 26/07/2022 19:06

Rio - Um grupo de 500 famílias atingidas pelas chuvas de Petrópolis recebeu, nesta terça-feira (26), um benefício social no valor de R$ 3 mil. A ajuda financeira garantida pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSHD), foi depositada em um cartão que pode ser usado pelos beneficiários na modalidade débito para a compra de móveis, material de construção ou eletrodomésticos.

Segundo o Governo do Estado, a entrega está sendo feita em parceria com a prefeitura e vai contemplar cerca de 3.900 famílias. Para evitar aglomerações, os cartões serão distribuídos em 8 lotes. Começando por esta leva de 500 unidades.

A ideia é ajudar a população de baixa renda atingida por enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios. "O Governo do Rio está atuando em parceria com as prefeituras de todo o estado que tiveram suas casas destruídas para possibilitar a oportunidade de um recomeço", disse o subsecretário de Gestão, Pedro Merlo.

A tragédia



Petrópolis foi a cidade mais prejudicada no estado com as chuvas de fevereiro. Muitas famílias perderam suas casas, parentes e enfrentam dificuldades para se reestabelecer. Ao todo, 233 pessoas morreram nos deslizamentos de terra e enxurradas que atingiram a Cidade Imperial e bairros vizinhos.

Outras áreas

O governo estadual informou ainda que, de maio até julho, 14 cidades já receberam o benefício: Belford Roxo, Mesquita, Paraty, Nova Iguaçu, Queimados, Magé, Aperibé, Porciúncula, Laje de Muriaé, Miracema, Cambuci, Italva, Bom Jesus de Itabapoana e agora Petrópolis. Cerca de R$ 21 milhões foram investidos no programa nestas regiões. A próxima cidade a receber o benefício será Angra dos Reis.