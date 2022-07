Cláudio Castro se reúne com moradores da Tijuca e apresenta investimentos em Segurança - Divulgação

Publicado 26/07/2022 17:46

Rio - O governador Cláudio Castro se reuniu, nesta terça-feira (26), com moradores da Tijuca, na Zona Norte do Rio, para apresentar um balanço das ações do Estado do Rio e dos investimentos em Segurança Pública realizados nos últimos meses. Durante o encontro, no Tijuca Tênis Clube, Castro afirmou que o bairro conta com patrulhamento ostensivo do programa Tijuca Presente, responsável pela condução de 850 pessoas à delegacia e pelo cumprimento de 297 mandados de prisão. Além disso, segundo o governador, a base do Bairro Presente no Maracanã também ajuda a aumentar a sensação de segurança na região.



Foi lançado ainda o Patrulha Escolar, mais um projeto de polícia de proximidade que reforça a segurança no entorno das escolas do bairro. Equipes da Polícia Militar também realizam atendimento às mulheres em situação de violência doméstica por meio do Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida. No mês passado, o governador determinou que 388 policiais militares que se formaram atuassem nos batalhões da capital e o 6º BPM (Tijuca) foi um dos beneficiados."Passei os melhores anos da minha vida aqui na Tijuca: primeiro, no Largo de Segunda-Feira, depois na Rua Campos Sales. Peguei uma época em que o tijucano tinha orgulho de viver aqui. Felizmente, esse sentimento está voltando, graças, em parte, ao investimento que fizemos em Segurança Pública do Estado: foram R$ 700 milhões, o maior da história. Quando assumi, o nosso policial tinha o segundo pior salário do Brasil. Hoje, ele tem um dos maiores salários do país. Tínhamos uma polícia completamente sucateada, mas agora isso mudou. Investimos em equipamentos e na estrutura dos batalhões", afirmou Castro.

A reunião também contou com a presença de inúmeros parlamentares, entre eles, os deputados estaduais Rodrigo Amorim, Jorge Felippe Neto, Alexandre Knoploch, Chiquinho da Mangueira, o deputado federal Júlio Lopes, o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Nilton Caldeira, além de representantes dos polos gastronômicos da Tijuca.

Para Angélica Marinho, presidente do Polo da Rua Uruguai, o programa Segurança Presente tem sido fundamental para a recuperação de todo o comércio da região. "Conseguimos resgatar o Tijuca Presente, que foi importantíssimo para o bairro. É o comércio que gera empregos, mas é preciso que os pedestres andem pelas ruas com segurança", disse.