Fiscais acompanham movimentação de carros e veículos em vias de acesso ao RioDivulgação

Publicado 26/07/2022 16:39

Rio - Os governos do Rio e Federal deram início, nesta segunda-feira (25), a uma ação conjunta para repressão do transporte irregular em diversos pontos do estado. Chamada de Operação Centauro, a ação vai promover a fiscalização por radar de velocidade e abordagens de veículos em vias de movimento no como a Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com o governo do Estado, a ação conjunta tem equipes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pelo governo federal, e Secretaria da Casa Civil, por intermédio da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas e do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).

A fiscalização será feita pelas equipes nas três frentes: a ANTT atuará no combate ao transporte clandestino de passageiros interestadual, o conhecido ‘transporte pirata’; a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas e a SEFAZ no combate a sonegação fiscal em território do Estado do Rio; já o IPEN faz a fiscalização por radares de velocidade.

Ao todo, foram realizadas mais de 100 abordagens, resultando em 15 autuações de veículos, entre ônibus e caminhões, e na apreensão de três ônibus que faziam transporte ilegal de passageiros. Segundo o governo do estado, a operação também tem cunho educativo, que visa conscientizar o cidadão sobre os riscos que o transporte irregular pode oferecer aos passageiros.