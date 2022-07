Jacarezinho terá cinema no Centro de Referência da Juventude - Foto: Divulgação

Jacarezinho terá cinema no Centro de Referência da Juventude Foto: Divulgação

Publicado 26/07/2022 15:26

Rio - O Governo do Rio vai levar um cinema para dentro do Centro de Referência da Juventude (CRJ), no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. As sessões vão ser realizadas sempre de terça-feira a domingo. Entre as distribuidoras, estão: Disney, FOX, Universal Pictures e Warner Bros. Os títulos dos longas vão poder ser exibidos três meses após o lançamento comercial.

"As crianças aqui têm atividades como jiu-jitsu, muay-thai, capoeira, e vai ter o curso de beleza. Esse novo espaço vai fomentar ainda mais a arte na localidade, que é muito importante no nosso país e, sobretudo, no Rio de Janeiro. A comunidade do Jacarezinho respira arte", afirma Gelby Justo, secretário estadual de Ação Comunitária e Juventude do Rio.

O local escolhido para as futuras sessões é um espaço do CRJ, que vai ser adaptado de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros e todos os equipamentos necessários para exibição de filmes. O primeiro passo será a entrada da Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop) para readequação e, em seguida, a Funarj segue com os trabalhos.

"Com a expertise da Funarj em teatros, nosso objetivo é equipar e adequar o espaço para projeção de filmes, dimensionando a lotação, atendendo às normas, e com equipamentos necessários multimídias do local", explica José Roberto Gifford, presidente da Funarj.

A iniciativa é uma união entre a Secretaria Estadual de Ação Comunitária e Juventude do Rio e a Funarj, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A previsão é de que as obras durem 30 dias.