Victor Stephen Coelho Pereira, morto no Centro no último sábado (23), era torcedor fanático do clube do FlamengoReprodução

Publicado 26/07/2022 13:39

Rio - O Clube de Regatas do Flamengo confirmou que o advogado Victor Stephen Coelho Pereira, de 27 anos, morto a facadas no último dia 22, no Centro , será homenageado com um minuto de silêncio antes da partida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã. Victor era torcedor fanático do clube da Gávea.

Victor era figura corriqueira em jogos do rubro-negro, seja no Maracanã, seja em estádios Brasil afora. O advogado foi enterrado, na última segunda-feira (25) , com uma bandeira do clube dentro do caixão colocada por amigos.

Victor foi morto durante um assalto na última sexta-feira (22) por um homem ainda não identificado, nos arredores do Campo de Santana, em uma estação do VLT. Imagens de câmeras de segurança captaram a ação do assassino que durou pouco menos de 20 segundos.

Um grupo de amigos flamenguistas decidiu mandar confeccionar um bandeirão de 2,5m por 2,5m com uma foto de Victor impressa na arte e os dizeres: "Victinho é luz".

Faixa que será confeccionada pelos amigos de Victor Stephen, advogado morto no Centro da Cidade Reprodução