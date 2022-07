A operação contou com apoio de outras delegacias da região. - Reprodução

Publicado 26/07/2022 11:37

Rio - Uma operação da Polícia Civil, batizada de 'Colargo', terminou com nove pessoas presas nesta terça-feira, (26), no município de Três Rios, no interior do estado do Rio. O objetivo da ação foi desarticular uma facção que controla o tráfico de drogas na cidade.



A operação é a terceira fase de um trabalho de investigação, iniciado há cerca de um ano, que visa desestruturar a organização criminosa. De acordo com os agentes, integrantes do bando foram identificados por meio de monitoramento, escuta telefônica e levantamento de informações de inteligência.



Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo apresentou crescimento dos negócios ilícitos e movimentação territorial com expansão de pontos de venda de drogas.



Os presos e as drogas apreendidas com eles foram encaminhados para a 108ª DP (Três Rios). A operação contou com apoio de outras delegacias da região.