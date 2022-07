O prédio onde ocorreu o crime fica localizado na Rua Tadeu Kosciusko, 74, próximo a esquina com a Rua Riachuelo, no Centro do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/07/2022 12:23 | Atualizado 26/07/2022 12:39

Rio- A Polícia Militar prendeu, no fim da manhã desta terça-feira (26), o homem suspeito de matar a tiros a jovem Sarah Jersey Pereira, de 23 anos, em um apartamento, na Rua Tadeu Kosciusko, 74, no Centro do Rio, na madrugada desta terça-feira (26). Ele é ex-companheiro da vítima.

O suspeito foi preso por agentes do 5ºBPM (Praça da Harmonia) nas proximidades das ruas Almirante Alexandrino e Áurea, em Santa Teresa. Segundo as primeiras informações, ele possuí 47 passagens pela polícia, por crimes de homicídio, roubo e tráfico. Além de mandados de prisão em aberto. A Polícia Civil ainda não deu mais detalhes sobre o histórico do acusado.



A vítima deixa dois filhos, um de dois meses e outro de 5 anos. Os dois estariam no apartamento, no momento do crime, mas não ficaram feridos.

De acordo com o Corpo De Bombeiros, equipes foram acionadas às 4h35, e a mulher foi encontrada baleada, já sem vida. Segundo o morador de um prédio em frente ao apartamento da vítima, que preferiu não se identificar, foi possível ouvir mais de 16 tiros durante a madrugada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Sarah é a oitava vítima de feminicídio no estado do Rio em menos de dois meses.