O prédio de número 74 onde ocorreu o crime fica localizado na Rua Tadeu Kosciusko, perto da esquina com a Rua Riachuelo, no Centro do RioReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/07/2022 09:10 | Atualizado 26/07/2022 10:57

Rio- Uma mulher, identificada como Sarah Pereira, de 23 anos, foi morta a tiros dentro de um apartamento , na Rua Tadeu Kosciusko, 74, perto da esquina com a Rua Riachuelo, no Centro do Rio, na madrugada desta terça-feira (26). O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que ainda não foi localizado.



De acordo com o Corpo De Bombeiros, equipes foram acionadas às 4h35, e a mulher foi encontrada baleada, já sem vida. Segundo o morador de um prédio em frente ao apartamento da vítima, que preferiu não se identificar, foi possível ouvir mais de 16 tiros durante a madrugada.

O vizinho disse ainda que após os disparos viu pela janela um suspeito em cima de uma motocicleta embaixo do prédio, e que uma outra mulher, corria para fugir dele.



“Foram mais de 16 tiros, eu fui contando. Quando eu olhei pela janela, tinha uma moto parada ali com um homem, depois passou uma menina correndo, e um outro homem gritou para o cara da moto; ‘corre corre’, e ela até gritou para o morador de rua sair correndo, aí ela entrou em direção da Rua Riachuelo para correr deles. Foi muito tiro, muito assustador.”



O morador, no entanto, diz não reconhecer a mulher que correu dos suspeitos, mas acredita que possa ser a irmã da vítima, que também estaria dentro da residência no momento do crime.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5ºBPM (Praça da Harmonia) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar ocorrência e uma equipe dos Bombeiros constatou o óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A perícia foi realizada no local e os agentes ouvem testemunhas. Diligências estão em andamento para localizar e prender o autor do crime.

A vítima deixa dois filhos, um de dois meses e outro de cinco anos. Segundo as primeiras informações, os dois estavam no apartamento, no momento do crime. A Polícia Civil, no entanto, ainda não deu mais detalhes sobre o caso.

A vítima deixa dois filhos, uma de seis meses e outro de cinco anos Rede Social

Oitavo feminicídio



Sarah é a oitava vítima de feminicídio no estado do Rio em menos de dois meses. Na primeira quinzena de junho, três casos aconteceram em uma única semana.



O primeiro caso de feminicídio aconteceu no dia 11 de julho, quando o corpo de



Parentes da vítima dizem que na noite deste domingo (10) ela e o companheiro teriam discutido em uma festa. O homem já teria agredido e tentado matar a mulher em situações anteriores. Ela foi morta por estrangulamento.



O primeiro caso de feminicídio aconteceu no dia 11 de julho, quando o corpo de Marcielly Araújo, de 29 anos, foi encontrado em uma casa Comunidade Rio das Pedras, na Zona Oeste. O principal suspeito da morte é seu companheiro, Glauber Moraes do Nascimento, também de 29 anos, se entregou à Polícia Civil no mesmo dia, durante a tarde.

Parentes da vítima dizem que na noite deste domingo (10) ela e o companheiro teriam discutido em uma festa. O homem já teria agredido e tentado matar a mulher em situações anteriores. Ela foi morta por estrangulamento.

No dia seguinte, José Carlos Martins Esperidião foi preso suspeito da morte de sua esposa, Cláudia Gonçalves de Moura, de 51 anos. A mulher foi encontrada morta esquartejada e enterrada no quintal da residência onde vivia com o homem, na comunidade Campo Belo, no bairro Lagoinha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Cláudia estava desaparecida desde o dia quatro de julho. No domingo, dia 3, ela teria dito à nora que teve uma discussão com o marido. Depois disso, não apareceu novamente.