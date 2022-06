Valquíria da Silva foi morta pelo companheiro com escavadeira manual - Divulgação

Valquíria da Silva foi morta pelo companheiro com escavadeira manualDivulgação

Publicado 30/06/2022 14:52 | Atualizado 30/06/2022 15:53

Rio - A dona de casa Valquíria Celina Ferreira Santos, de 35 anos, morreu na noite de quarta-feira (29), no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, após seis dias internada por causa dos graves ferimentos que teriam sido causados pelo namorado. Segundo a família da mulher, Júlio César Perrone Gomes, de 32 anos, agrediu a vítima com golpes de escavadeira de ferro manual depois de uma crise de ciúmes, na madrugada do último dia 23. A 56ª DP (Comendador Soares) também considera o homem como o principal suspeito de cometer o crime.

O delegado titular, Vinicius Miranda, solicitou a sua prisão preventiva de Júlio e aguarda a decisão para formalizar a prisão. Júlio foi localizado pelos policiais da 56ª DP nesta tarde: "Como não há flagrante, quem decide pela prisão é o juiz. Já enviei a representação ao Ministério Público do Rio".



Muito abalado, o pai de Valquíria, Mauro da Silva Santos, esteve na manhã desta quinta-feira (30) no Instituto Médico Legal (IML) do Centro para liberar o corpo da filha. Ao DIA, Mauro falou sobre o perfil agressivo do suspeito e contou que a vítima já havia demonstrado vontade de denunciar Júlio à Polícia Civil.



"Vínhamos avisando que ele era agressivo, fazia cárcere privado dela, não deixava ela falar com parentes e amigos, tinha muito ciúmes. Ela já tinha tentado se separar dele há uns meses, chegou também a fugir da própria casa para não se encontrar com ele, mas o rapaz sempre ia atrás dela. Minha filha dizia: 'a morte vai me fazer descansar' ", lembra ele.



As ameaças também eram direcionadas para a família da mulher. Mauro relata que Júlio quebrou a janela da sua casa e tentou colocar fogo no seu carro. O casal estava junto há oito meses e tinha brigas constantes.



A última, e fatal, discussão aconteceu dentro da casa dela, em Nova Iguaçu, quando eles voltavam de um bar. Nesta saída, eles encontraram um casal de amigos e Júlio teria ficado com ciúmes de Valquíria com um dos amigos. Os dois, então, voltaram para casa e Valquíria foi agredida e deixada no chão da sala agonizando e com muitos ferimentos.



"Quem a encontrou toda ensanguentada foi o filho dela de dez anos. Na noite anterior o menino tinha ido dormir na minha casa, mas voltou à casa da mãe de manhã para buscar o material da escola", diz Mauro, que levou a filha para o Hospital da Posse. Ela ficou internada em estado grave e não resistiu aos ferimentos.



A família de Valquíria diz que Júlio também levou consigo um cartão com R$ 3 mil e o documento de identidade dela. "Para conseguir pegar o atestado de óbito da minha filha eu tive que usar a xerox de uma identidade antiga que ela tinha em casa. Ele fugiu e levou várias coisas dela", desabafa.



A dona de casa deixa dois filhos, de 8 e 10 anos. O corpo dela será sepultado nesta quinta (30), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.



Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na 56ª DP (Comendador Soares) e diligências estão sendo realizadas para esclarecer a morte da vítima.