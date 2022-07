Cláudia Gonçalves de Moura, de 51 anos, vítima de feminicídio em Nova Iguaçu - Reprodução

Cláudia Gonçalves de Moura, de 51 anos, vítima de feminicídio em Nova IguaçuReprodução

Publicado 13/07/2022 09:01 | Atualizado 13/07/2022 14:32

Rio - Um homem, identificado como José Carlos Martins Esperidião, foi preso nesta terça-feira (12), suspeito da morte de sua esposa, Cláudia Gonçalves de Moura, de 51 anos, no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A motivação do crime seria o ciúme que ele sentia da mulher. Segundo a polícia, o corpo de Claudia foi encontrado esquartejado e enterrado no quintal da casa onde morava com o marido, na comunidade Campo Belo, no bairro Lagoinha, na mesma cidade em que foi capturado.



A mulher estava desaparecida desde o dia 4 de julho. José Carlos foi preso temporariamente pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). No local, ele confessou os crimes e contou aos agentes que teria descoberto uma traição da esposa, que motivou uma discussão entre casal.

Durante as investigações, de acordo com a Civil, o comportamento de José Carlos, somados as inconsistências em suas declarações, e ao depoimento de testemunhas, despertaram a desconfiança dos agentes.

Segundo seu depoimento, Cláudia teria o ameaçado com uma faca primeiramente, os dois entraram em briga corporal e ele, ao perceber que ela já estava morta, "resolveu cortá-la em pedaços pois o corpo não caberia no pequeno espaço que tinha para enterrar no quintal".

O corpo de Cláudia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

