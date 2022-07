Após o período de teste, o novo aplicativo estará disponível em toda área coberta pela central de atendimento do 190 - Arquivo

Publicado 13/07/2022 10:56 | Atualizado 13/07/2022 11:10

Rio - Tornar o atendimento emergencial do Serviço 190 mais preciso e rápido e, ao mesmo tempo, aprofundar a participação da sociedade no combate ao crime. Estes são dois dos principais objetivos do 190RJ, novo aplicativo desenvolvido pela área de tecnologia da Polícia Militar, que, em breve, estará à disposição de todos nas áreas do estado atendidas pela central do 190.

O 190RJ será lançado no final desta semana em projeto-piloto, conectando operadores do serviço com a rede hoteleira das zonas Sul e Oeste da capital. O período de teste foi efetivado por meio de uma parceria da PM com a Secretaria de Estado de Turismo (TurisRio) e a Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH).

"O aplicativo possibilitará uma resposta rápida tanto para ocorrências emergenciais como para ações preventivas", explica o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Polícia Militar.

Com o aplicativo no celular, o cidadão cumprirá um rápido passo a passo, transmitindo as informações básicas em tempo real como local, tipo de delito, grau de risco e arma utilizada pelo criminoso. De posse de informações mais precisas, a equipe de policiais militares estará em melhores condições para agir.

O projeto-piloto junto à rede hoteleira da Zona Sul, da Barra e do Recreio será desenvolvido durante 30 dias. Através do aplicativo, os gerentes dos hotéis cadastrados estarão conectados ao serviço 190, cujos operadores poderão despachar viaturas de quatro unidades operacionais da área: 2º BPM (Botafogo), 19º BPM (Copacabana), 23º BPM (Leblon) e 31º BPM (Barra da Tijuca).

Após o período de teste, o novo aplicativo estará disponível em toda área coberta pela central de atendimento do 190, municípios da Região Metropolitana e parte do interior do estado.

Vale ressaltar que o telefone 190 não sofrerá alterações no atendimento, a partir da chegada do aplicativo. O cidadão poderá continuar acionando a PM normalmente através do número 190.