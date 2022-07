Obras devem começar na pista do corredor Transoeste altura do Terminal Alvorada - Vanessa Ataliba / Agência O DIA

Publicado 13/07/2022 19:45 | Atualizado 13/07/2022 19:49

Rio - O trânsito deve ficar ainda mais complicado na Barra da Tijuca e Recreio nas próximas semanas. Isso porque o corredor Transoeste do BRT começa a passar por obras a partir deste sábado (16). A reforma em diversos trechos deve durar um mês e vai afetar principalmente o fluxo de veículos na Avenida das Américas.

A pista dedicada aos ônibus articulados vai passar por reformas, o que irá provocar uma série de interdições em faixas da Avenida das Américas, nos dois sentidos. A reforma irá começar na altura do terminal alvorada e avançar para o Recreio dos Bandeirantes, com destino final no Túnel Vice-Presidente José de Alencar.

Além da intervenção principal, serão feitas interdições parciais como na Avenida Davis Nasser, que começa neste sábado e vai até o dia 11 de agosto, das 22h até às 5h. Entre esta quarta-feira (13) e o dia 13 do próximo mês, ficará interditado o retorno na Altura do Rio Design, na Avenida das Améridas, das 7h às 18h e das 22h às 5h.

Nesta quinta e sexta-feira (15), das 7h30 ao meio-dia, uma das faixas da calha do BRT na Avenida das Américas, sentido Santa Cruz, na altura do Terminal Alvorada será interditada. Já no sábado, quando começam as obras da calha, também será interditada parcialmente uma faixa da via, na pista central, em ambos os sentidos, na altura da Av. Ayrton Senna. De acordo com a CET-Rio, os veículos serão desviados na própria pista, no trecho com estreitamento.