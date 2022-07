Vacina contra covid-19 - Foto: divulgação/PMVS

Publicado 13/07/2022 17:45

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro registrou nesta quarta-feira (13) 8.045 novos casos e 71 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o estado chegou ao total de 2.403.404 casos confirmados e 74.408 óbitos (37.055 apenas no município do Rio) pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020.

Taxa de ocupação

A taxa de ocupação das UTIs destinadas para a doença chegou aos 65%, enquanto esse número é de 40% para os leitos de enfermagem. A taxa de mortalidade subiu 0,1%, com 431 óbitos por 100 mil habitantes.