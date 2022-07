Investigação foi feita pela 32ª DP (Taquara) - Divulgação/PCERJ

Rio - Um homem, de 31 anos, acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 14, foi preso por policiais civis, na manhã desta quarta-feira (13), na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. O suspeito era namorado da mãe da menina e teria ameaçado divulgar vídeo íntimo gravado pelo casal para praticar o estupro contra a menor.

De acordo com relato da mãe da adolescente a policiais da 32ª DP (Taquara), delegacia responsável pela investigação do caso, ela e o acusado mantinham um relacionamento há cerca de três anos e que, por isso, ele tinha a chave do apartamento onde ela e a filha viviam.

No depoimento, a mãe explicou que ele aproveitou uma saída dela para o trabalho, entrou no apartamento e, com a desculpa de pegar seus pertences, visto que o casal já não estava mais junto, conseguiu entrar no quarto onde a adolescente estava.

Para abusar da menina, ele usou a ameaça de divulgar um vídeo de momentos íntimos e consensuais feitos com a mãe da adolescente. O acusado praticou o estupro e também gravou o ato, para ameaçar a menor e a impedir de contar para alguém.

A mãe revela que ela e o acusado não se viam desde o fim de abril e que, desde então, tentava terminar o relacionamento. Os dois mantinham apenas contato via aplicativos de mensagem, segundo ela.

Tentativa de abuso

Ainda de acordo com o depoimento da mãe, o acusado já teria tentado abusar da adolescente em 2020, quando ainda tina 12 anos. Na ocasião, ela afirma que ele tentou acariciar a menina, sem tirar sua roupa. A vítima chegou a contar para a mãe, que confrontou o então namorado. O homem se defendeu dizendo que tudo não passava de uma brincadeira.

A prisão foi registrada na 36ª DP e o acusado responderá pelo crime de estupro.