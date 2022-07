Gerente do restaurante Planalto do Chopp, no Grajaú, André Luiz conta que novo ícone tornou ponto para fotos - Vanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 13/07/2022 18:54 | Atualizado 13/07/2022 21:14

Rio - Um dos bairros mais residenciais e arborizados do Rio, o Grajaú, na Zona Norte do Rio, ganhou um totem para chamar de seu. Bem na entrada do Grajaú, na Praça Malvino Reis, um enorme coração com o nome do bairro se tornou a mais nova atração e chama a atenção do orgulho ser grajauense. O novo ícone, instalado nesta terça-feira (12), foi confeccionado pelo restaurante Planalto do Chopp e a Subprefeitura da Grande Tijuca. A obra que enaltece o bairro encheu de alegria muitos dos moradores da região.



Morador do bairro, há mais de 40 anos, o feirante Carlos Alberto Maurício, de 55, que afirma já ter feito parte de todas as feiras do Grajaú, disse que o totem foi uma boa forma de homenagear o bairro. "O Grajaú é um bairro muito calmo, com muitos idosos, e uma boa vizinhança. Além da tranquilidade, temos tudo por perto, como farmácias, restaurantes, supermercados. Tive os meus três filhos aqui e eles também gostam do bairro", contou Carlos Alberto.



O centro do Grajaú fica no Largo do Verdun, onde estão localizados os principais estabelecimentos comerciais. O bairro conta ainda com Praça Edmundo Rego, onde está situada a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dentro do bairro, também está o Parque Estadual do Grajaú, criado em 1978 como uma reserva ambiental. O morador do bairro gosta de frequentar suas praças, passear com seus pets e os mais idosos, jogar cartas.

Taxista na Praça Edmundo Rego, há nove anos, Cláudio Andrade, de 53, disse que a tranquilidade do bairro é um dos seus pontos forte. "Moradores são gente boa. Um lugar para quem gosta de calma. O Grajaú merece ser amado". Quem trabalha no bairro também gosta da região. É o caso do auxiliar administrativo Thiago Bernardo Freitas, de 37 anos. "Trabalho no bairro há quase 10 anos. Sempre achei o Grajaú um lugar tranquilo e com bons restaurantes".

Tucanos, micos e gaviões



Diarista há 20 anos em uma mesma casa do Grajaú, a diarista Joana Darck, de 62anos, conta que a proximidade com a natureza traz surpresas curiosas para dentro das casas dos moradores: "Vemos da varanda, tucanos, gaviões e micos que se encontram a janela aberta entram nas casas para comer as frutas".

Endereço de famosos

O bairro também conta com alguns moradores ilustres como o ex-governador Wilson Witzel e outros ex-moradores famosos, entre eles, o cantor Oswaldo Montenegro, e o ex-goleiro do Flamengo, Júlio César. Quem também mora no Grajaú, há mais de 40 anos, é o subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe. No bairro, ele criou os seus três filhos e foi presidente de um clube tradicional da região.



"O Grajaú é a Urca da Zona Norte, se bem que ainda prefiro o Grajaú. Temos um bom polo gastronômico, clubes tradicionais, vizinhos que se cumprimentam, que ajudam aos outros quando estão doentes, mas que também tem fofoca. Todo mundo sabe da vida do outro", conta o subprefeito.

De acordo com Wagner Coe, a ideia de instalar o totem foi do diretor do Planalto do Chopp, Rodrigo Corrêa, que se inspirou no que já existe no bairro de Vista Alegre, também na Zona Norte. Gerente do estabelecimento no Grajaú, André Luiz Teixeira, disseque além do totem, foi feita uma revitalização da praça, que ganhou nova iluminação, piso e cuidado com as árvores. Segundo ele, antes da revitalização, o local estava sujo, com vários moradores de rua e usuários de crack. O valor do investimento do grupo Planalto do Chopp na reforma da praça e novos ambientes para o restaurante soma cerca de R$ 1 milhão.

"A ideia é fazermos a inauguração oficial do totem na sexta-feira, dia 15. Vamos instalar próximo dele uma placa de bronze com informações sobre a revitalização, mas desde ontem (quarta-feira) se tornou atração. É gente tirando foto o dia todo. Agora a praça do lado também será revitalizada pela subprefeitura”.

O nome do bairro

O nome Grajaú foi dado em homenagem à cidade maranhense de Grajaú, terra natal do engenheiro Richard, que projetou e construiu o bairro. Com isso, vários logradouros do bairro têm nome de cidades e rios maranhenses, entre eles, as ruas Gurupi, Mearim e Itabaiana. Outras vias, porém, fazem homenagens a lugares de Minas Gerais, como as ruas Uberaba, Araxá e Juiz de Fora devido aos engenheiros mineiros que trabalharam na expansão do Grajaú.

Outros bairros vão ganhar totens

Segundo Wagner Coe, a Subprefeitura da Grande Tijuca está em buscas de comerciantes parceiros para levar a ideia para praças da Tijuca e Vila Isabel. “Já estamos fazendo o orçamento para criação dos totens. Em Vila Isabel, deverá ser instalado próximo ao monumento a Noel Rosa, no início do Boulevard 28 de Setembro. Na Tijuca, um deverá ficar na Praça Saens Peña, e outro na Praça Carlos Paolera perto do Metrô São Francisco Xavier”.

*Com Vanessa Ataliba