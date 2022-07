Secretaria de Administração Penitenciária reabre creche destinada aos filhos de policiais penais - Magá Jr./Divulgação

Publicado 13/07/2022 19:56

Depois de dois anos fechada por causa da pandemia, a creche Tuta Massot Kress, no Complexo de Gericinó, destinado exclusivamente aos filhos dos policiais penais, voltou a funcionar nesta quarta-feira (13). O local passou por ampla reforma e agora tem capacidade para acolher 40 crianças, com idade entre 9 meses e 3 anos e 11 meses. Atualmente, a creche tem 23 crianças matriculadas.



Fundada há dez anos, a creche foi idealizada como um lugar de apoio para os policiais penais, que têm a possibilidade de deixar seus filhos em um local de segurança e com estrutura educacional para o desenvolvimento adequado das crianças. O espaço tem duas salas de maternal, dois berçários, uma brinquedoteca, dois parquinhos, um refeitório, uma área de recreação e um lactário. A equipe da creche é formada por 26 profissionais especialistas nas áreas de pedagogia, nutrição, educação física e recreação, entre outras.



A creche leva o nome de uma das primeiras nutricionistas da Secretaria de Administração Penitenciária, que se dedicou com afinco ao trabalho na Seap.