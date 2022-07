Rio de Janeiro

Obras na pista do BRT Transoeste devem durar um mês e complicar o trânsito na Avenida das Américas

Manutenção na calha do corredor começa no próximo sábado e prevê interdições em diversos pontos da avenida. Os reparos começam na altura do Terminal Alvorada e vão até o Túnel Vice-Presidente José de Alencar, no Recreio dos Bandeirantes

Publicado 13/07/2022 19:45 | Atualizado há 1 hora