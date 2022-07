Julio César dos Anjos Oliveira, de 23 anos, foi preso por policiais da 36ª DP (Santa Cruz) - Reprodução/Redes sociais

Julio César dos Anjos Oliveira, de 23 anos, foi preso por policiais da 36ª DP (Santa Cruz)Reprodução/Redes sociais

Publicado 13/07/2022 18:44

Rio - Policiais da 36ª DP (Santa Cruz) prenderam, nesta quarta-feira (13), um homem apontado como segurança do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do estado do Rio de Janeiro, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Julio César dos Anjos Oliveira, de 23 anos, foi localizado e preso em um posto de gasolina no bairro controlado pelo grupo paramilitar. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Com Julio, foram apreendidos um carro roubado, uma pistola, dois aparelhos de celular, além de anotações com identificações de estabelecimentos comerciais e valores, que podem ter ligação com cobranças da chamada "taxa de segurança" da milícia.



Ele foi conduzido à 36ª DP (Santa Cruz) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

Foto de Zinho no Portal dos Procurados Divulgação

No início de julho, o utros três integrantes da milícia também foram presos na Zona Oeste . Agentes da Lei Seca prenderam, Diego Pilatti de Souza, Paulo Felipe Alves da Silva e Thiago Rezende Marques durante uma blitz na Avenida Padre Guilherme Decaminada, em Santa Cruz. Eles estavam em dois carros quando foram parados pelos agentes. Na ação, um outro suspeito conseguiu fugir.

Desde a morte do traficante Wellington da Silva Braga, o Ecko , em junho de 2021, a área de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Paciência e regiões da Baixada Fluminense estão sob o domínio de Zinho, irmão de Ecko. Já as regiões de Seropédica e Itaguaí, na Região Metropolitana, estão sob a liderança do principal rival de Ecko, o Tandera.