Rio de Janeiro

PM prende homens por exploração sexual e fecha 'clube privê' em Petrópolis

No estabelecimento, havia nove mulheres, sete clientes e dois garçons. Ação apreendeu R$ 1,5 mil e caderno de anotações com movimentação do local

Publicado 02/07/2022 09:40 | Atualizado há 3 horas