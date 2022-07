Silas Malafaia e Jair Bolsonaro - Twitter / Reprodução

Silas Malafaia e Jair BolsonaroTwitter / Reprodução

Publicado 02/07/2022 17:22 | Atualizado 02/07/2022 17:28

Rio - Em mais um movimento de aproximação com os evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Rio de Janeiro, neste sábado (2), para participar do evento gospel "Louvorzão 93 FM", na Praça da Apoteose, no Centro da cidade.



Bolsonaro chegou acompanhado de ao menos seis pastores e discursou por cerca de 15 minutos para o público presente no evento. O presidente iniciou sua fala prestando homenagens ao pastor Silas Malafaia, seu aliado político, e o ex-senador Arolde de Oliveira, que morreu vítima da covid-19 em 2020. Em publicações na web, Arolde fez diversas postagens anti-vacina.



O festival, organizado pela rádio 93 FM, tomou conta da Praça da Apoteose, onde Bolsonaro não pisava desde que assumiu o cargo. A programação contou com cerca de 30 artistas, como as cantoras Aline Barros e Cassiane.