Prisão aconteceu em um 'clube privê'Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 02/07/2022 16:01

Rio - Um policial militar e um rapaz, que foram presos por exploração sexual em um 'clube privê' na madrugada desta sexta-feira (1) , no bairro da Posse, no município de Petrópolis, na Região Serrana, são primos, segundo apurou a Polícia Militar. O estabelecimento foi interditado no mesmo dia. Nele, havia nove mulheres, sete homens, que seriam clientes, dois garçons, além do gerente e o dono do clube.

Militares do setor de inteligência do 26º BPM (Petrópolis) da Corregedoria da PM e da 7ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) também apreenderam R$ 1,5 mil e um caderno de anotações com a movimentação do estabelecimento.

O proprietário e o gerente foram levados para a 106 ª DP (Itaipava) e autuados em flagrante pelo crime de rufianismo, que consiste em tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça.

A pena é de reclusão de um a quatro anos e multa no caso de vítima adolescente ou se o crime for cometido por quem assumiu a obrigação de cuidado e proteção dessa pessoa.