Dupla foi presa na manhã deste sábado (2), em CopacabanaRio+Seguro / Divulgação

Publicado 02/07/2022 15:03

Rio - Agentes do programa Rio+Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, com auxílio da Guarda Municipal, prenderam dois homens no fim da manhã deste sábado (2) por furtarem um cordão de ouro de um turista. O caso aconteceu em Copacabana, na esquina da Rua Santa Clara, com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul da cidade.

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu após moradores da região avisarem à uma patrulha que estava próxima ao local. O caso foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana). Um dos agentes envolvidos na ação afirmou que já havia prendido um dos rapazes três vezes. A dupla, ainda segundo a policial, possui diversas anotações criminais pelo mesmo crime.