Trânsito de Copacabana sofrerá alterações nesta terça-feira (5) com interdição do Túnel Prefeito Sá Freire Alvim - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/07/2022 13:03

Rio - O Túnel Prefeito Sá Freire Alvim, que faz a ligação entre a Rua Barata Ribeiro e a Rua Raul Pompéia, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, será interditado para revitalização da iluminação nesta terça-feira (5), das 23h às 05h. O trânsito sofrerá alterações e será redirecionado para possibilitar a circulação na região.

O fluxo de carros da Rua Barata Ribeiro será desviado para a Rua Miguel Lemos, possibilitando aos motoristas a opção de seguir pela Avenida Atlântica, sentido Ipanema. Já o trecho da via localizado entre a Rua Miguel Lemos e a Rua Djalma Ulrich terá o trânsito invertido, a fim de possibilitar a saída da Rua Djalma Ulrich e da Rua Gastão Bahiana para a Rua Miguel Lemos.Durante o período de interdição do túnel, a Rua Raul Pompéia, no trecho entre a Rua Sá Ferreira e a Rua Souza Lima, ficará com o trânsito em mão-dupla, para que moradores possam acessar a região.Para facilitar a organização do fluxo de carros, a CET-Rio informou, em nota, que, além de sinalização específica, também disponibilizará operadores de tráfego, que executarão os bloqueios e orientarão os motoristas durante a interdição do túnel. O órgão também estabeleceu que as condições do trânsito serão monitoradas quanto aos impactos e serão realizados ajustes nos semáforos para melhorar a fluidez nas rotas de desvio e nos principais corredores de tráfego da região.