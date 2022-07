Dono e gerente foram autuados em flagrante e clube foi interditado - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 02/07/2022 09:40 | Atualizado 02/07/2022 09:45

Rio - Dois homens foram presos por exploração sexual e um 'clube privê' foi interditado, na madrugada desta sexta-feira (1º), no bairro da Posse, no município de Petrópolis, na Região Serrana. A Polícia Militar chegou ao local após informações passadas pelo Disque Denúncia. No estabelecimento, que fica na Estrada da União e Indústria, foram detidos o proprietário e o gerente.



Os militares do setor de inteligência do 26º BPM (Petrópolis), da Corregedoria da PM e da 7ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) encontraram no local nove mulheres, sete homens, que seriam clientes, dois garçons, além do gerente e o dono do clube. Os policiais apreenderam R$ 1,5 mil e um caderno de anotações com a movimentação do estabelecimento.



O proprietário e o gerente foram levados para a 106 ª DP (Itaipava) e autuados em flagrante pelo crime de rufianismo, que consiste em tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. A pena é de reclusão de um a quatro anos e multa no caso de vítima adolescente ou se o crime for cometido por quem assumiu a obrigação de cuidado e proteção dessa pessoa.



