O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) completa 166 anos neste sábado (02.07), mesma data em que se comemora o Dia Nacional do Bombeiro. A cerimônia, realizada no Quartel Central, contou com a formatura de oficiais e praças temporários. Houve, também, apresentações musicais da Banda Sinfônica da corporação e simulado de salvamentos.- O Corpo de Bombeiros é o exemplo maior de dedicação que alguém pode ter na tarefa de proteger, resgatar e salvar a vida de outras pessoas. Eu não consigo imaginar nada mais nobre, humano e valoroso do que isso. - disse o governador Cláudio Castro.Este ano, a formatura da primeira turma de militares temporários foi o destaque nas comemorações. Mais de 1.200 jovens estarão aptos a compor as fileiras da instituição em todo estado como combatentes, socorristas, motoristas, guarda-vidas e oficiais temporários da área da Saúde.- Agora se inicia um novo ciclo de aprendizado técnico diário, de desenvolvimento do preparo físico e de fortalecimento dos valores éticos e morais. Ao serem integrados à família bombeiro militar, virtudes como a disciplina, o respeito à hierarquia, a probidade, a lealdade, a coragem, a abnegação e a solidariedade nunca mais deixarão de pautar suas atitudes e comportamentos - disse o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Leandro Monteiro.Como é tradição na solenidade do dia 2 de julho, a tropa realiza uma demonstração técnico-profissional com exercícios que fazem parte da rotina diária dos militares. São apresentadas atividades como rapel, plano inclinado, escalada da torre, descida invertida, atividades subaquáticas no tanque em chamas, simulado de combate a incêndio e de atendimentos pré-hospitalares com motos e ambulâncias.O Anuário CBMERJ é tradicionalmente lançado nesta época de festividades. O conteúdo apresenta o balanço dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. Registra socorros realizados, números relacionados ao efetivo e materiais empregados no dia a dia da instituição. Na publicação também constam dados sobre a área técnica, o sistema de ensino e as atividades culturais. É um documento que mostra o comprometimento da corporação com a sociedade.Nesta edição, dados que se destacam mostram que o CBMERJ atuou na operação de apoio à vacinação contra a Covid-19, aplicando mais de 193 mil doses ao público externo. Também foram registrados em foco, dados como mais de 11 mil salvamentos marítimos; mais de 5 milhões de quilômetros percorridos pelas viaturas da corporação; mais de 800 horas no ar em voos operacionais, entre outros.O dia 2 de julho marca também a divulgação dos vencedores do 3º Festival de Fotografias do CBMERJ. O concurso selecionou 30 imagens que retratam a história e as atividades da instituição centenária, ressaltando seus valores e tradições. A exposição virtual estará disponível no site da corporação: http://cbmerj.rj.gov.br