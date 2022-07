Operação apreende drogas, armas e dinheiro em Paraíba do Sul, neste sábado (2) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 02/07/2022 15:34

Rio - Policiais da 107ª DP (Paraíba do Sul) e a Polícia Militar prenderam, neste sábado, três criminosos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma durante a operação "Vai lá em casa hoje", na Paraíba do Sul, Região Centro-Sul do Rio. A ação tinha o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra envolvidos com o tráfico de drogas da região.

As diligências ocorreram em residências localizadas nos bairros Wernerck, Eldorado e Liberdade. Além das prisões, a ação terminou com a apreensão de duas armas, farta quantidade drogas, quase R$ 3 mil em espécie, uma moto roubada e dois rádios comunicadores.

O material foi levado para a 107ª DP.