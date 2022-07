Rio terá fim de semana de sol, calor e céu aberto - Agência O Dia/Sandro Vox

Inverno ou verão? Os cariocas vão aproveitar um fim de semana de sol e calor em pleno inverno. Segundo o Alerta Rio, responsável pelo monitoramento da prefeitura, um sistema de alta pressão seguirá mantendo o céu aberto e sem chuva durante o final de semana.

Neste sábado (2), o sistema de alta pressão vai impedir a chegada de frentes frias e ocasionar tempo estável. O dia começa com nebulosidade e há previsão de névoa em alguns pontos, mas a partir do fim da manhã o sol aparece em toda a cidade. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão elevação em relação ao dia anterior, com mínima de 14°C e máxima de 30°C.

No domingo (3), o tempo também permanecerá estável, sem chuva, com céu aberto e calor. As máximas chegarão a 32°C. No entanto, a noite será fria, podendo chegar às mínimas de 14°C.

Até a próxima quarta-feira (6), os termômetros alcançam a máxima de 32 °C, enquanto a mínima será de 13°C. Segundo a previsão, a temperatura da cidade se manterá estável, e em seguida, terá uma elevação no fim de semana. Os ventos serão de fracos a moderados durante a semana.