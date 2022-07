Corrida Circuito RJ acontecerá neste domingo (3), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 02/07/2022 11:44

Rio - Neste domingo (3), será realizada a Corrida Circuito RJ no Aterro do Flamengo e na Enseada de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Com percursos de 5 e 10km, as largadas ocorrerão a partir das 7h30 na altura da Praça Cuauhtemoc, mais conhecida como Praça do Índio, no Flamengo.

Para viabilizar o evento, a Avenida Infante Dom Henrique será interditada, a partir das 3h da manhã deste domingo (3), no trecho correspondente à área de lazer do Aterro do Flamengo. A Avenida das Nações Unidas, em Botafogo, também sofrerá interdições em ambos os sentidos a partir das 5h da manhã. Os bloqueios serão na altura da Avenida Pasteur com a Avenida Repórter Nestor Moreira, no sentido Centro e na Avenida Oswaldo Cruz, na altura da Praça Nicarágua, no sentido Copacabana.

O trânsito das vias será desviado em ambos os sentidos para as pistas da Praia de Botafogo. O trecho da Av. Repórter Nestor Morteira e Av. das Nações Unidas, sentido Centro, deverá ser liberado entre 10h e 11h, já o trecho correspondente à área de lazer do Aterro do Flamengo permanecerá fechado até 18h, horário normal das atividades nos domingos e feriados.



A fim de facilitar o transporte pela cidade neste final de semana, a CET-Rio solicitou, em nota, que os cariocas deem preferência ao transporte público no período das interdições.