Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e perícia da DHNSGI foram acionadasReprodução/ GloboNews

Publicado 02/07/2022 11:13 | Atualizado 02/07/2022 14:47

Rio - Uma policial militar matou a própria irmã a tiros, na manhã deste sábado (2), no bairro do Camarão, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A soldado Rhaillayne de Oliveira de Mello e Rhayana Mello tiveram uma discussão, dentro de um posto de combustíveis, na Rua Doutor Francisco Portela, e a agente atirou contra a vítima. Ainda não se sabe a motivação do crime.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 8h09, mas já encontrou Rhayana, de 23 anos, sem vida. O marido de Rhaillayne, que também é policial militar, esteve no local e, ao se deparar com a cunhada morta, deu voz de prisão em flagrante à esposa. A autora dos disparos é lotada no 7º BPM (São Gonçalo). A Polícia Militar foi acionada e conduziu Rhaillayne para a Delegacia de Homicídios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí (DHNSGI).

A especializada realizou perícia por volta das 10h. Familiares das mulheres também estão na delegacia. De acordo com a PM, a arma usada pela soldado foi apreendida e a Corregedoria Geral da Corporação acompanha o caso através da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (4ªDPJM). Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada por crime de homicídio e diligências estão em andamento.

O local onde o crime aconteceu é conhecido como "posto da I9", e é popular por reunir diversas pessoas para beber e com carros de som durante o fim de semana. Os grupos costumam chegar à noite e a movimentação se estende durante toda a madrugada, com música alta. A região também é conhecida por ter vários bares.

Segundo o 'RJ1' da 'TV Globo', testemunhas contaram que a PM disparou diversas vezes contra a irmã. As duas vinham discutindo de outro bar e entraram em um banheiro do posto, onde a briga continuou, até que Rhaillayne atirou contra a vítima. "Elas vieram aqui da outra rua, onde tem vários bares e elas já estavam discutindo lá. Aqui tem um banheiro. Elas vieram aqui para esse banheiro e começaram a discutir, até que aconteceu esse fato lamentável", contou a atendente do posto, Josiane Silva.