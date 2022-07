Roda de BRT se solta e atinge dois homens na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 02/07/2022 10:20

Rio - Dois homens ficaram feridos na noite desta sexta-feira (1º) após serem atingidos por uma roda que se soltou do eixo traseiro de um BRT no corredor Transcarioca, próximo à Estação Divina Providência, na Taquara, Zona Oeste do Rio. As duas vítimas não tiveram ferimentos graves, foram socorridas e já receberam alta da unidade de saúde.

Segundo a Mobi-Rio, empresa que opera os transportes coletivos da cidade, o motorista do veículo acionou o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro a Edmar Barbosa e Jeferson Tavares. Ambos foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Mobi-Rio, empresa que opera os transportes coletivos da cidade, o motorista do veículo acionou o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro a Edmar Barbosa e Jeferson Tavares. Ambos foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

De acordo com informações oferecidas pela unidade da saúde na noite do acidente, as vítimas estavam conscientes e com ferimentos de baixa gravidade. Edmar foi socorrido, mas já teve alta. Jeferson, por sua vez, não aguardou e deixou o local antes de receber atendimento.

Após o ocorrido, todos os passageiros precisaram descer do ônibus e aguardar outro articulado para seguir viagem. Segundo testemunhas, a roda que se soltou do veículo caiu em uma vala que separava a via após atingir a dupla. No entanto, se não tivesse sido parada pelo obstáculo, teria seguido em alta velocidade e, potencialmente, causado outros acidentes.



Em nota, a Mobi-Rio afirmou que está apurando o motivo do ocorrido e informa que vem trabalhando para mitigar os problemas de desgaste da frota, com a contratação de mão de obra especializada para as garagens. No entanto, a empresa alega que a situação só será resolvida com a chegada dos novos ônibus até março de 2023.