Rio de Janeiro

‘Prometeu que ia matar e cumpriu’, diz mãe de mulher morta pelo namorado em enterro

Caixão com o corpo de Marcielly Araújo, 29, foi carregado apenas por mulheres no Cemitério do Pechincha. Glauber Moraes do Nascimento se entregou à polícia

Publicado 13/07/2022 16:00 | Atualizado há 54 minutos