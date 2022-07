Polícia prende Robson Oliveira, acusado de estupro de vulnerável - Divulgação

Publicado 13/07/2022 16:00 | Atualizado 13/07/2022 16:48

Rio - Dois homens foram presos, na manhã desta quarta-feira (13), durante a Operação Acalento, por terem estuprado crianças no Rio. Os acusados, identificados como Uelton Morais dos Santos e Robson Godinho de Oliveira, estavam foragidos do sistema prisional e foram presos pela 38ª DP (Brás de Pina). Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ação tem o objetivo de coibir violências contra crianças e adolescentes em todo o país.

Procurado desde 2020, Uelton dos Santos foi condenado a oito anos de prisão por estupro de vulnerável. Ele é acusado de abusar de uma vizinha que, à época dos fatos, tinha sete anos de idade.De acordo com as investigações, o criminoso chegou a dar um real para a criança para que ela não contasse a ninguém sobre o crime, que foi descoberto pela mãe da menina. O caso aconteceu em 2013, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uelton foi preso após duas semanas de monitoramento, quando estava fazendo compras em um estabelecimento comercial em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio.Robson estava foragido há seis anos, quando teve sua prisão preventiva decretada também por estupro de vulnerável. Antes de ser preso, ele conseguiu fugir. Ele é acusado de estuprar a própria enteada que, à época, tinha 11 anos.As investigações apontam que o criminoso abusava sexualmente da menina enquanto a mãe dela estava no trabalho. Os abusos duraram cerca de quatro meses, até que a mãe da criança descobriu e o denunciou. Robson Godinho de Oliveira estava escondido na casa de parentes, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio.