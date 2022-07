Geral - Testagem e vacinaçao com o aumento de casos de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Na foto, Policlinica Helio Pellegrino, na Praça da Bandeira, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/07/2022 15:21

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai montar um posto de vacinação na estação Carioca do Metrô e pretende imunizar até a próxima sexta-feira quem ainda não recebeu a terceira dose da campanha contra a Covid-19. A ideia é acelerar a campanha em meio à alta de casos da doença - segundo dados do Painel Rio Covid, 3.795.586 moradores da capital receberam a terceira dose, o equivalente a 56,2% da população que pode se vacinar - e também recrutar voluntários para uma pesquisa que vai avaliar o resultado prático da aplicação da primeira dose de reforço na população.

Estarão aptos a tomar a vacina no posto da Carioca quem tiver mais de 18 anos e que receberam como primeira e segunda dose as vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, há pelo menos três meses. Para participar é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de vacinação. O serviço estará disponível das 10h às 16h no mezanino da estação, no corredor próximo ao acesso Avenida Chile/Petrobras.

A Fiocruz pretende com esta pesquisa analisar o tempo e a capacidade de resposta imunológica das pessoas com imunizantes diferentes e o desenvolvimento de possíveis reações adversas à vacina. Os voluntários serão monitorados pela Fiocruz por dois meses e serão entrevistados por telefone.