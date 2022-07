Resgate aconteceu por agentes do 16º BPM (Olaria) - Divulgação

Publicado 13/07/2022 19:07

Rio - Motorista e caminhão foram resgatados por policiais do 16º BPM (Olaria), nesta quarta-feira (13), na Penha Circular, Zona Norte do Rio. Agentes foram alertados sobre o roubo do veículo em andamento e conseguiram impedir a ação.



Na ação que recuperou o caminhão, houve confronto, não houve feridos e nenhum suspeito foi preso. A ação aconteceu próxima à comunidade Kelson's.