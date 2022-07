Maria Aparecida de Araújo, mãe de Marcielly Araújo, no sepultamento da filha - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 13/07/2022 16:00 | Atualizado 13/07/2022 18:15

Rio - Familiares e amigos se despediram de, de 29 anos, vítima de feminicídio , na tarde desta quarta-feira, no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste do Rio. Estarrecida com a forma cruel que a filha foi morta pelo namorado, 29, na madrugada de segunda-feira (11), Maria Aparecida de Araújo lembrou que o homem havia prometido matar a filha. "Ele prometeu que ia matar ela e ele cumpriu. Eu já chorei tudo o que eu tinha para chorar, neste momento estou anestesiada", desabafa. Dezenas de pessoas compareceram ao sepultamento e, no momento do cortejo, uma cena chamou a atenção: o caixão foi carregado apenas por mulheres.