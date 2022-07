Restaurante La Fiorentina, localizado no Leme - Divulgação / Jota Prado

Rio - A Prefeitura do Rio tombou nesta terça-feira (13) o restaurante La Fiorentina, na Avenida Atlântica, no Leme, Zona Sul. O decreto leva em consideração a importância histórica e cultural do tradicional estabelecimento, inaugurado em 1957 e visto como reduto da boemia cultural do Rio. O local é também conhecido pelas diversas assinaturas de estrelas, atores, escritores e jornalistas em suas colunas.

A iniciativa leva em conta ainda que o La Fiorentina compõe a orla de Copacabana, um elemento integrante do Sítio Paisagens Cariocas, um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. O restaurante também é um dos responsáveis pela conservação e preservação do paisagismo do Calçadão de Copacabana, o maior mosaico em pedras portuguesas do mundo, bem tombado pelo município.

De acordo com a Prefeitura, quaisquer intervenções físicas a serem realizadas no referido bem tombado deverão ser previamente aprovadas pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, conforme determina o Plano Diretor em vigor.

Anteriormente, no intuito de proteger o restaurante, a Prefeitura do Rio já havia incluído o mesmo no cadastro dos Negócios Tradicionais e Notáveis da cidade em maio do ano passado.