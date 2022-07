Pedágio terá reajuste R$ 6 a partir desta quinta-feira - Arquivo

Pedágio terá reajuste R$ 6 a partir desta quinta-feira Arquivo

Publicado 13/07/2022 11:12

Rio - Uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, aprovou o reajuste da tarifa básica de pedágio da Ponte Rio-Niterói. A partir das 0h desta quinta-feira (14), o valor passa de R$ 4,90 para R$ 6. O reajuste previsto no contrato de concessão é calculado com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) e revisões extraordinárias.



A aplicação do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) representa o percentual positivo de 12,13%, correspondente a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Dessa forma, a tarifa básica de pedágio será atualizado e reajustado após arredondamento, para a categoria de veículo de passeio.



A ANTT realiza anualmente o reajuste e a revisão das tarifas de pedágio das rodovias federais concedidas. Essas alterações tarifárias são aplicadas no aniversário do início da cobrança de pedágio.

A Ecoponte informou que começou desde a segunda-feira a divulgar o reajuste para os usuários nos painéis de mensagens ao longo da ponte e em seu site.