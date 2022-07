A operação na Cidade de Deus visa coibir a prática de roubo em Jacarepaguá e Barra da Tijuca - Arquivo/Vanessa Ataliba/Agência O Dia

A operação na Cidade de Deus visa coibir a prática de roubo em Jacarepaguá e Barra da TijucaArquivo/Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 13/07/2022 10:11 | Atualizado 13/07/2022 13:44

Rio- Um homem foragido da justiça pelo crime de estupro foi preso durante uma operação policial na Cidade de Deus, na Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (13).

Ainda durante a operação um suspeito ficou ferido e um armamento de guerra foi apreendido. De acordo com a Polícia Militar, dentre os objetivos da ação está a apreensão de armas de fogo e a prisão de criminosos que atuam, inclusive, praticando roubos na região de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Até o momento, o nome do preso não foi divulgado.

A PM apreendeu armamento de guerra na comunidade Divulgação/PMEJ



A ação é realizada por equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e do 18º BPM (Jacarepaguá), com o apoio de outros batalhões da Zona Oeste do Rio. A 32ª DP (Taquara) também apoia as ações. A ação é realizada por equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e do 18º BPM (Jacarepaguá), com o apoio de outros batalhões da Zona Oeste do Rio. A 32ª DP (Taquara) também apoia as ações.

Buscas em comunidades de Niterói

Ainda nesta quarta-feira (13) a Polícia Militar também realiza operações em bairros de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Agentes do 12ºBPM (Niterói), atuam no bairro de Santa Rosa, nos morros do Abacaxi e do Serrão; no bairro do Fonseca, na comunidade do Juca Branco; e no Centro, no Morro do Boa Vista.

No Morro do Abacaxi, em Santa Rosa, policiais prendem um traficante e apreendem uma arma de fogo e farta quantidade de drogas, que ainda será contabilizada.

Ambas operações ainda estão em andamento.