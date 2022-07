A adolescente teria sido abusada por quatro homens - Pexels

Publicado 13/07/2022 12:18 | Atualizado 13/07/2022 12:36

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de estupro coletivo que teria sido sofrido por uma adolescente, de 16 anos, em Natividade, no Noroeste do estado, no último sábado (9).



Ainda segundo a Polícia Civil, o caso está sob sigilo e foi registrado na 140ª DP (Natividade). No entanto, informações das redes sociais relatam que a menina, que teve a identidade preservada, foi abusada por quatro rapazes. Ela teria dado entrada, no dia seguinte ao abuso, no Hospital de Natividade, no bairro de Balneário, se queixando de fortes dores.

O caso está sendo investigado pela 140ª DP (Natividade) Divulgação/Polícia Civil



A Secretária de Saúde e o Conselho Tutelar do município foram procurados, mas ainda não responderam sobre o caso.