Estação de BRT Colônia no corredor TrânsolímpicaReprodução G. Maps

Publicado 13/07/2022 13:23

Rio - Um precisou ser socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, na manhã desta quarta-feira, após cair de BRT em movimento, na altura da estação Colônia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. De acordo com informações passadas por testemunhas, o passageiro segurava uma das portas e andava pendurado no articulado quando se desequilibrou e caiu.

O acidente aconteceu na linha 51A, que faz o trajeto parador entre Vila Militar e Alvorada. Após a queda, ele precisou ser socorrido para o hospital municipal na Barra da Tijuca, onde passa por atendimento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde ou a identificação da vítima.

Em nota, a MOBI-Rio, empresa pública que administra o BRT, todos os passageiros que estavam no articulado tiveram de aguardar a chegada de outro ônibus da mesma linha no local. A empresa reforçou ainda na nota que, além de danificar o maquinário, a prática de forçar as portas é considerada vandalismo. "Essa prática coloca em risco a vida deles e das demais pessoas", pontuou.

A empresa mencionou ainda que pedirá o reforço do policiamento do programa BRT Seguro para que a prática de vandalismo contra os articulados seja coibida. Os agentes já atuam nas estações e articulados durante o horário de maior fluxo para garantir a segurança dos motoristas e passageiros.

