Lais Batista foi morta pelo namorado em Santa Cruz, na Zona Oeste do RioReprodução Internet

Publicado 13/06/2022 08:22 | Atualizado 13/06/2022 08:34

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na manhã deste domingo, após matar a companheira no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Magno Rocha, de 29 anos, foi denunciado pela própria mãe, que chamou a polícia e impediu que ele fugisse do local do crime. De acordo com as primeiras informações, o assassinato teria sido motivado por ciúmes.